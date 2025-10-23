Clamorosa decisione della Cina | Mosca spiazzata cosa succede adesso

L’azione della Cina, che giunge in un momento già complesso per i mercati energetici globali, rappresenta una presa di posizione importante da parte di Pechino nei confronti di Mosca. Leggi anche: Governo, la furia di Tajani: “Voteremo contro”. Cosa succede adesso La mossa inattesa della Cina e il suo impatto sugli equilibri geopolitici. Una svolta significativa ha scosso lo scenario internazionale: la Cina ha deciso di sospendere temporaneamente gli acquisti di petrolio russo via mare. Tale scelta arriva in seguito alle nuove sanzioni statunitensi che hanno colpito le maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, segnando una fase delicata nei rapporti tra le due potenze. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Clamorosa decisione della Cina: Mosca spiazzata, cosa succede adesso

