Clamorosa decisione della Cina | Mosca spiazzata cosa succede adesso
Un silenzio glaciale è calato sulle grandi stanze del potere, mentre un gesto inatteso dalla Cina lascia tutti a bocca aperta. Le relazioni internazionali sembravano ormai scritte, ma qualcosa è cambiato all’improvviso, gettando nell’incertezza sia gli analisti che i governi. Negli ultimi mesi, la diplomazia tra Pechino e Mosca appariva più solida che mai. Eppure, dietro le quinte, si sono mossi interessi e paure che oggi stanno riscrivendo le regole del gioco energetico globale, con una decisione che rischia di lasciare la Russia in una posizione scomodissima. Senza preavviso, la Cina ha deciso di interrompere gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
