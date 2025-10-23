Civico22 fa appello ai candidati del PD sannita | Primarie per scegliere il candidato sindaco a Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Civico22 che, chiede ai candidati alle regionali del Partito Democratico di Benevento, Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, attualmente segretario e presidente provinciali del PD, che vengano coinvolti gli elettori, con modalità da stabilire, nella scelta del candidato sindaco del centro-sinistra alle amministrative del 2027. Le primarie costituiscono un importante esercizio democratico, utile a riavvicinare i cittadini alla politica e a ridurre l’area del non voto. Civico22 ritiene necessario sostenere con ogni mezzo chi opera, investe e vive nel Centro Storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Civico22 fa appello ai candidati del PD sannita: “Primarie per scegliere il candidato sindaco a Benevento”

