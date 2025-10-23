Cittadini di serie A e cittadini di serie B Perché?
Arezzo, 23 ottobre 2025 – . La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. "L'asfaltatura 'a pezzi' di via Generale Da Bormida, con esclusioni tratti e aree di parcheggio, ingenera domande che pongo all'assessore alle opere pubbliche anche ufficiale tramite un'interrogazione depositata all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Tale lavoro si presenta infatti parziale e incompleto tanto da poter parlare di trattamento diverso nei confronti di chi vi abita. L'oggetto della contestazione è il tratto finale adiacente alla ferrovia e con accesso diretto all'abitazione di una cittadina che vi risiede da oltre cinquant'anni: questo segmento, pur essendo di pochi metri, è stato completamente ignorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
NUOVO CONTRATTO DI IGIENE URBANA – INCONTRO CON I CITTADINI DEL CENTRO STORICO Dopo la conferenza stampa di presentazione, il Comune di Valmontone avvia una serie di incontri pubblici nei diversi quartieri della città per illustrare il nu - facebook.com Vai su Facebook
26/9 H19.30 Gravina di Puglia Un dialogo su: “I meridionali sono cittadini di serie B?” - X Vai su X
Elezioni regionali, Giani ad Affari: "Con noi mai più cittadini di Serie B" - Elezioni regionali, Giani ad Affari: "Con noi mai più cittadini di Serie B" Presidente Giani, la Toscana negli ultimi anni ha affrontato sfide importanti nel campo delle infrastrutture, sia per quanto ... affaritaliani.it scrive
Festival della Migrazione, lo scrittore Olumati: «Senza la cittadinanza significa essere cittadini di Serie B» - Sonny Olumati, artista, scrittore e coreografo, è tra i protagonisti del Festival della Migrazione. Come scrive msn.com
“Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Perché?” - Arezzo, 23 ottobre 2025 – “Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Secondo lanazione.it