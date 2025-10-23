Arezzo, 23 ottobre 2025 – . La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. "L'asfaltatura 'a pezzi' di via Generale Da Bormida, con esclusioni tratti e aree di parcheggio, ingenera domande che pongo all'assessore alle opere pubbliche anche ufficiale tramite un'interrogazione depositata all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Tale lavoro si presenta infatti parziale e incompleto tanto da poter parlare di trattamento diverso nei confronti di chi vi abita. L'oggetto della contestazione è il tratto finale adiacente alla ferrovia e con accesso diretto all'abitazione di una cittadina che vi risiede da oltre cinquant'anni: questo segmento, pur essendo di pochi metri, è stato completamente ignorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Perché?"