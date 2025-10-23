Cittadini creano una chat anti-ladri | Sventati martedì tre tentati furti

di Laura Valdesi MONTEPULCIANO Ladri, vita dura quando (anche) i cittadini scendono in campo. Come ha fatto un nutrito gruppo di famiglie che vivono a Montepulciano, proprio nel paese, creando un gruppo whatsapp dove si segnala in tempo reale se c’è qualche movimento strano. Soprattutto malintenzionati. Proprio com’è accaduto martedì sera, intorno alle 22-22.15. Come racconta Andrea Ciolfi che ha creato la chat nel novembre scorso. Il gruppo ora conta 190 persone. "All’inizio solo con i vicini di casa, poi c’è stato il passa parola e siamo arrivati appunto a tantissimi membri. S’è allargato alla zona della Crocetta fino alle scuole medie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cittadini creano una chat anti-ladri: "Sventati martedì tre tentati furti"

