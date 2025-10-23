Cittadella universitaria | Brindisi ha bisogno di formazione e conoscenza

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del coordinatore provinciale della Uil Brindisi, Fabrizio Caliolo.Abbiamo appreso dalla stampa di questi giorni dei notevoli intoppi per il pieno recupero del palazzo Ex Agenzia delle Entrate, parte centrale del progetto “Cittadella universitaria di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Corsopreparto “Accogliamo la vita al Policlinico” Non perdere il quinto incontro, sabato 18 ottobre dalle 10 alle 11 nell'aula B del blocco G/1 della Cittadella Universitaria di Monserrato Come sempre la partecipazione è gratuita e non serve prenotazione. - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi, una cittadella universitaria da 15 milioni nell'ex Agenzia delle Entrate. Ritardi e fondi Pnrr, è lite - È, ancora una volta, un acceso scontro politico quello che vede l’una contro l’altra maggioranza e opposizione, le quali si accusano a vicenda di responsabilità e inerzia nella gestione dei progetti ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

"Cittadella universitaria, a disposizione 16 milioni" - Il sindaco Fioravanti fa il punto sui lavori appaltati: "Sulla curva s la commissione sta procedendo alla valutazione delle offerte pervenute" Nel 2022 appaltati 33 milioni di euro. Come scrive ilrestodelcarlino.it