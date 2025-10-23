Città in movimento Prato al terzo posto

Prato sul podio come città "in movimento". E’ quanto emerge dallo studio condotto da " Unobravo ", piattaforma di psicologia online, che ha creato un indice delle città in movimento, classificando le 33 città più grandi d’Italia in base alle opportunità e alla motivazione per l’ attività fisica. E alcune città italiane spiccano sulle altre per i livelli di attività. Fra queste c’è Prato: è al terzo posto, con un numero incredibile di percorsi per il running o per la camminata (più di 2000) e il 32% dei residenti definiti "attivi". Ma quali altri dati confermano i livelli di attività e quali altre città si classificano tra le più attive? La valutazione si basa su diversi fattori, tra cui densità delle palestre, abitudini di camminata e ciclismo, percorsi per correre, spazi verdi e interesse online per il fitness. 🔗 Leggi su Lanazione.it

