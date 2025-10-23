Città in movimento Prato al terzo posto
Prato sul podio come città "in movimento". E’ quanto emerge dallo studio condotto da " Unobravo ", piattaforma di psicologia online, che ha creato un indice delle città in movimento, classificando le 33 città più grandi d’Italia in base alle opportunità e alla motivazione per l’ attività fisica. E alcune città italiane spiccano sulle altre per i livelli di attività. Fra queste c’è Prato: è al terzo posto, con un numero incredibile di percorsi per il running o per la camminata (più di 2000) e il 32% dei residenti definiti "attivi". Ma quali altri dati confermano i livelli di attività e quali altre città si classificano tra le più attive? La valutazione si basa su diversi fattori, tra cui densità delle palestre, abitudini di camminata e ciclismo, percorsi per correre, spazi verdi e interesse online per il fitness. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
"UNA CITTÀ IN MOVIMENTO" a Foggia un mese di sport gratuito per tutti al Parco Campi Diomedei - facebook.com Vai su Facebook
Al #MAUTO, il tempo incontra il movimento! Per i 40 anni di Ritorno al Futuro, una mostra a cura di Gianluigi Ricuperati esplora il legame tra orologi e automobili, icone del design e del tempo ? 01/10/2025 – 11/01/2026 Info: https://eventi.comune.torino.i - X Vai su X
Città in "movimento", Prato al terzo posto - E’ quanto emerge dallo studio condotto da "Unobravo", piattaforma di psicologia online, ... Secondo lanazione.it
Prato, 30 mila euro per i giovani volontari del Terzo settore - Giovani e associazionismo” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana- Scrive lanazione.it