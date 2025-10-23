Città della Scienza Villari | Napoli hub mediterraneo per la cooperazione scientifica con la Cina
Consolidare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina: è lo scopo dell’incontro svoltosi ieri a Città della Scienza con una delegazione della Beijing Academy of Science and Technology (Bjast). La visita, nel corso della quale è stato stilato un memorandum of understanding, si inserisce nel contesto della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, la principale piattaforma bilaterale di cooperazione promossa dai rispettivi governi e coordinata in Italia da Fondazione Idis-Città della Scienza. L’incontro e la visione strategica. La delegazione cinese, guidata dal presidente della Bjast, Wu Jianmin, ha incontrato il presidente di Città della Scienza, professor Riccardo Villari, e il suo staff. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
