Città della scienza la 39^ edizione di Futuro Remoto un viaggio tra scienza e fantascienza

Città della Scienza annuncia la XXXIX edizione di Futuro Remoto, “la prima e più importante manifestazione italiana di diffusione della cultura scientifica e tecnologica”. “ Futuro Remoto – Un Viaggio tra Scienza e Fantascienza ” si terrà da ottobre 2025 a febbraio 2026 e segna, si legge in una nota, “un ritorno allo spirito visionario delle origini, quando nel 1987 fu coniato un nome capace di unire l’immaginazione del domani con le radici profonde della ricerca. L’iniziativa si propone come un grande esercizio collettivo di esplorazione, invitando i partecipanti a interrogarsi su quali siano i futuri desiderabili e come le scelte di oggi possano plasmare il mondo di domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it