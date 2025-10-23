Città del Messico aria sottile | tutti a caccia di Verstappen
Si riparte in alta quota: la Formula 1 atterra a Città del Messico per un weekend che promette fiato corto e duelli lunghi. Su questo asfalto rarefatto, i riflettori puntano su Max Verstappen, cacciatore a ruota della coppia McLaren e uomo dal passo pesante qui. La corsa al titolo entra in uno snodo che profuma . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
