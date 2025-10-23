La Cisl di Siena festeggia i 75 anni dalla fondazione e lo fa con una testimonial d’eccezione: la segretaria generale Daniela Fumarola, ieri al Santa Maria Della Scala con la segretaria regionale Silvia Russo e il segretario della Cisl Siena Riccardo Pucci. Affollata la platea nella sala Italo Calvino: presenti il sindaco Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti, l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, il vice presidente della Fondazione Antico Spedale Niccolò Fiorini ed ex segretari della Cisl senese come Sergio Betti, Alberto Cortonesi e Massimo Umiliati (tutti premiati con una targa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cisl, festa dei 75 anni con Fumarola: "Noi, da sempre voce del territorio"