Cisl festa dei 75 anni con Fumarola | Noi da sempre voce del territorio
La Cisl di Siena festeggia i 75 anni dalla fondazione e lo fa con una testimonial d’eccezione: la segretaria generale Daniela Fumarola, ieri al Santa Maria Della Scala con la segretaria regionale Silvia Russo e il segretario della Cisl Siena Riccardo Pucci. Affollata la platea nella sala Italo Calvino: presenti il sindaco Nicoletta Fabio, la presidente della Provincia Agnese Carletti, l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi, il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, il vice presidente della Fondazione Antico Spedale Niccolò Fiorini ed ex segretari della Cisl senese come Sergio Betti, Alberto Cortonesi e Massimo Umiliati (tutti premiati con una targa). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La FIM CISL Bergamo organizza, per venerdì 24 ottobre, presso il ristorante la Vacherie di Brusaporto, la Festa della Partecipazione, iniziativa dedicata al tema della partecipazione nelle aziende, per il quale la CISL si è spesa negli ultimi anni e che ha favorit - facebook.com Vai su Facebook
>: l’ampia intervista a Firenze della leader Cisl #DanielaFumarola alla “Festa del Foglio”. Legge di Bilancio, rapporti con le alte sigle e la politica, partecipazione: cosa vuol dire fare sindacalismo senza ideologia. Il testo del dialogo con Luca Roberto. - X Vai su X
Cisl, festa dei 75 anni con Fumarola: "Noi, da sempre voce del territorio" - La segretaria nazionale: "Non è più il tempo della conflittualità, ora serve condivisione tra tutti i soggetti" ... Da lanazione.it
1950-2025. La Cisl celebra i 75 anni dalla sua nascita. A Siena la segretaria nazionale Daniela Fumarola - La Cisl Siena celebra il 75° anniversario della fondazione del sindacato avvenuta il 30 aprile 1950. Lo riporta radiosienatv.it
La Cisl celebra i 75 anni dalla nascita. Al Santa Maria la leader nazionale Fumarola - La Cisl Siena celebra il 75° anniversario della fondazione del sindacato avvenuta il 30 aprile 1950. Lo riporta msn.com