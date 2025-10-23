Cisgiordania Netanyahu blocca tutto | Legge sull’annessione ferma fino a nuovo ordine

Donald Trump avrebbe tagliato ogni legame e sostegno a Israele, se Benjamin Netanyahu avesse perseguito con il suo iter di legge per l’annessione della Cisgiordania. Allora Bibi avvertito il pericolo di perdere ogni sostegno da parte degli Stati Uniti, ha ordinato al governo israeliano di non far avanzare i progetti fino a nuovo avviso. Una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cisgiordania, Netanyahu blocca tutto: “Legge sull’annessione ferma fino a nuovo ordine”

Netanyahu sfida Trump: non siamo vassalli degli Stati Uniti Cisgiordania: dalla Knesset primo sì all'annessione

"La politica di Trump è che la Cisgiordania non sarà annessa da Israele". Lo ha detto il vicepresidente degli Usa J.D. Vance in Israele, come riporta Haaretz. Vance ha affermato di essere rimasto sconcertato dal voto della Knesset di ieri per l'annessione dell - facebook.com Vai su Facebook

Annessione Cisgiordania, monito di Trump sui rapporti USA-Israele. E Netanyahu blocca l’iter - Il tycoon ha assicurato che “non avverrà, ho dato la mia parola ai Paesi Arabi“. Da strettoweb.com

Cisgiordania, Trump: «L'annessione non accadrà». E Netanyahu blocca il progetto di legge - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ... Lo riporta ilmattino.it

Gaza, le news in diretta, Trump: “Annettendo la Cisgiordania Israele perderebbe il sostegno degli USA”. E Netanyahu ordina sospensione iter legge - Il parlamento di Israele vota a favore dell'annessione della Cisgiordania occupata, ma poi Netanyahu blocca l'iter ... Segnala fanpage.it