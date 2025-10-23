Cisgiordania Netanyahu blocca tutto | Legge sull’annessione ferma fino a nuovo ordine

Ildifforme.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump avrebbe tagliato ogni legame e sostegno a Israele, se Benjamin Netanyahu avesse perseguito con il suo iter di legge per l’annessione della Cisgiordania. Allora Bibi avvertito il pericolo di perdere ogni sostegno da parte degli Stati Uniti, ha ordinato al governo israeliano di non far avanzare i progetti fino a nuovo avviso. Una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

