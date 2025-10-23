Cisgiordania la provocazione di Israele scuote la tregua e irrita Trump Così perderete il nostro appoggio E Netanyahu blocca tutto

Uno scossone che rischia di far saltare il tavolo mediorientale e ha irritato molto la Casa Bianca che minaccia di abbandonare Israele. La Knesset ha approvato ieri una legge per applicare la sovranità di Israele in Cisgiordania, una mossa che sa di provocazione proprio nel giorno della visita del vicepresidente americano JD Vance al premier israeliano Netanyahu. Nella votazione procedurale, che avviene prima delle tre votazioni necessarie per l’approvazione di una legge, riporta Haaretz, l’annessione della Cisgiordania, proposta di Avi Moaz, unico deputato del partito dell’estrema destra Noam, è passata con 25 sì e 24 no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cisgiordania, la provocazione di Israele scuote la tregua e irrita Trump. “Così perderete il nostro appoggio”. E Netanyahu blocca tutto

