Cirielli | Convinti di vincere Mastella? Il benvenuto

«In sette giorni abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Da venti punti di scarto ne è rimasto solo qualcuno. La scelta di parlare di quello che non va e come cambiarlo sta dando i suoi frutti. Ecco perché siamo convinti di vincere». A dirlo Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Commenta, dunque, in modo positivo le ultime rilevazioni? «Di solito non credo molto ai sondaggi, mentre ritengo importante quello che vedo e sento tra la gente. Sono abituato ancora al vecchio porta a porta. E devo constatare che, al di là dei nostri elettorali tradizionali, registro un numero elevato di persone di sinistra sconcertate per l'alleanza tra il Pd e Fico, dopo che se ne sono dette di cotte e di crude. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cirielli: "Convinti di vincere. Mastella? Il benvenuto"

