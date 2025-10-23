Cipro boom di acquisti immobiliari da parte di israeliani | dal 2021 registrate oltre 4000 proprietà residenti ebrei quasi triplicati dal 2018 al 2025

"Israele ci sta occupando, a un certo punto scopriremo che la nostra terra non ci appartiene", ha dichiarato a giugno Stefanos Stefanou, segretario del partito di opposizione AKEL (Partito Progressista dei Lavoratori), secondo partito di Cipro Boom di acquisti immobiliari da parte di israelia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cipro, boom di acquisti immobiliari da parte di israeliani: dal 2021 registrate oltre 4000 proprietà, residenti ebrei quasi triplicati dal 2018 al 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

La Turchia ha evacuato oggi nel Mediterraneo i passeggeri di una nave della flotta della Global Sumud Flotilla. L’imbarcazione, denominata “Johnny M” si trovava in una zona compresa nel triangolo tra Creta, Cipro ed Egitto, quando ha inviato un Sos via radi - facebook.com Vai su Facebook

Case vacanza all’estero, con zero tasse sugli immobili Cipro è la nuova frontiera per chi vuole investire - A rendere ambita l’isola è stata una ripresa dell’economia, che oggi può contare su numeri in crescita, un bilancio ... Riporta corriere.it

Cipro, l’assedio immobiliare per trasformarla in un protettorato di Israele - Cipro, situata ai margini del Levante, negli ultimi anni è considerata la “Nuova Terra Promessa” o la “porta sul retro d’Israele”. Come scrive msn.com

La seconda casa? Boom di acquisti: “Qui pure un monolocale rende tanto” - A Pesaro la zona mare resta il sogno di tutti, sia per andare ad abitare e sia per mettere a frutto un appartamentino da affittare ai turisti. Secondo ilrestodelcarlino.it