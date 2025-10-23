Cinque secondi Paolo Virzì ai 4 Mori presenta il suo nuovo film | biglietti in vendita
“Cinque secondi” è il nuovo film di Paolo Virzì con protagonisti Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi e Valeria Bruni Tedesch. La pellicola, distribuita da Vision Distribution, uscirà nei cinema italiani a partire dal 30 ottobre. Per l'occasione il regista sarà presente alle 21 al teatro 4 Mori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
