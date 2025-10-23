Cinnamon-roll-cosa? Il bugiardino di GQ per sopravvivere al nuovo dizionario dell' amore Gen Z su Tinder

Me ne stavo lì, tranquillo, un mercoledì qualunque, e poi eccolo in spam: un comunicato stampa di Tinder. Titolo: Anime, K-pop e cinnamon roll boyfriends. Forse mi serve un bugiardino, penso, una stele di Rosetta Gen Z-a-italiano corrente per millennial. Che sono mò 'sti cinnamon roll boyfriend? Nel 2025 il concetto di fidanzato ideale non si misura più in alto, moro, occhi verdi, ma in categorie che sembrano uscite da un fan forum del 2009. Tinder dice che il 46% dei single è alla ricerca di una relazione seria. E fin qui, tutto bene. Ma la parte interessante è che la Gen Z non vuole solo l’anima gemella: vuole un personaggio secondario di un anime, un golden retriever umano o, in casi estremi, un cinnamon roll boyfriend, appunto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cinnamon-roll-cosa? Il bugiardino di GQ per sopravvivere al nuovo dizionario dell'amore Gen Z su Tinder

