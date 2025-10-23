Cinema Partenio ZiaLidiaSocialClub presenta Elvira Notari Oltre il silenzio

Sabato 25 ottobre, serata speciale per lo ZiaLidiaSocialClub che alle ore 20.30 presenta, presso il cinema Partenio Elvira Notari. Oltre il silenzio di Valerio Ciriaci Italia 2025, 89 min. Con Teresa Saponangelo, Giuliana Bruno, Flavia Amabile, Cristina Vatielli, Francesca Consonni, Gian Luca. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

