Cina l’AI diventa mestiere | boom dei dati e via al piano ‘AI Plus’

Nell’arco di pochi anni, la Cina ha trasformato l’Intelligenza Artificiale da promessa tecnologica a leva quotidiana di crescita. Numeri, scelte politiche e modelli sviluppati in casa raccontano un’accelerazione che ridefinisce fabbriche, servizi e abitudini. Qui ricostruiamo il quadro aggiornato, con dati verificati e prospettive concrete. Numeri che raccontano l’accelerazione Il baricentro di questa corsa è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

