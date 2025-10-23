Cina | Fiera di Canton attira un numero record di acquirenti internazionali
GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESSXINHUA) – La seconda fase della 138esima Fiera cinese dell’importazione e dell’esportazione (Fiera di Canton) si è aperta giovedì nella città di Guangzhou, nella Cina meridionale, mettendo in mostra prodotti per la casa di alta qualità. Le due fasi dell’evento hanno attirato più di 157.000 acquirenti esteri provenienti da 222 Paesi e Regioni, segnando un record storico e un aumento del 6,3% rispetto alla precedente sessione, secondo gli organizzatori. Incentrata su articoli per la casa, regali, decorazioni, materiali da costruzioni e mobili, la seconda fase conta oltre 10. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
