Cimitile | Furto di cioccolata due donne denunciate dai Carabinieri

Fermate due giovani dopo il tentato furto al supermercato di Cimitile: avevano nascosto 30 confezioni di cioccolato nello zaino. 30 confezioni di cioccolato nascoste nello zaino. 112 euro di merce e 112 il numero composto dai titolari di un supermercato di Cimitile. Due donne sono state fermate subito dopo le barriere antitaccheggio, entrambe 25enni di origini rom. Nel loro zainetto 30 confezioni di cioccolato raccolte dagli scaffali del market. I carabinieri della stazione locale le hanno identificate e denunciate per furto. I prodotti sono stati restituiti. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it