Ciclismo svelato il Tour 2026 via il 4 luglio da Barcellona

Roma, 23 ott. (askanews) – Il percorso del Tour de France 2026 è realtà. Nella giornata di giovedì 23 ottobre gli organizzatori del GT francese hanno svelato le 21 tappe che caratterizzeranno l’edizione numero 113 della sua storia. La Grande Boucle si correrà fra il 4 e il 26 luglio, mettendo insieme 3.333 chilometri e toccando anche la Spagna, che sarà scenario del Grand Départ, data la scelta di Barcellona come città di riferimento per l’evento. Il finale invece sarà, come da tradizione, sulle strade della capitale Parigi, scenario conclusivo dopo un doppio arrivo sull’Alpe d’Huez a coronare tre settimane che si preannunciando di grande battaglia visto che si partirà con una cronosquadre e le prime montagne arriveranno sin dai primi giorni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it