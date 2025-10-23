Ciclismo su pista Mondiali 2025 | tutto facile per Lorena Wiebes nello scratch lontana dal podio Fidanza

Prime medaglie assegnate ai Mondiali di ciclismo su pista scattati oggi a Santiago in Cile. La prima finale della manifestazione iridata è stata, come di consueto da programma, lo scratch al femminile. Ci si aspettava tanto in casa Italia da Martina Fidanza, spesso protagonista nella specialità (due volte oro iridato), ma l’azzurra nel momento decisivo della prova è rimasta imbottigliata nel traffico per poi chiudere 23ma. Gara che si è decisa in volata dopo qualche attacco negli ultimi giri: trenata come di consueto devastante per la favoritissima, Lorena Wiebes, che è andata a confermare l’oro agguantato nella passata stagione, dominando lo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

