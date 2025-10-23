Ciclismo su pista Mondiali 2025 | tutto facile per Lorena Wiebes nello scratch lontana dal podio Fidanza
Prime medaglie assegnate ai Mondiali di ciclismo su pista scattati oggi a Santiago in Cile. La prima finale della manifestazione iridata è stata, come di consueto da programma, lo scratch al femminile. Ci si aspettava tanto in casa Italia da Martina Fidanza, spesso protagonista nella specialità (due volte oro iridato), ma l’azzurra nel momento decisivo della prova è rimasta imbottigliata nel traffico per poi chiudere 23ma. Gara che si è decisa in volata dopo qualche attacco negli ultimi giri: trenata come di consueto devastante per la favoritissima, Lorena Wiebes, che è andata a confermare l’oro agguantato nella passata stagione, dominando lo sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Domani iniziano i Mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago del Cile. E qui c'è quello che è necessario sapere sulla cinque giorni iridata - X Vai su X
La stagione su strada si è appena conclusa, ma il grande ciclismo prosegue con i Mondiali su Pista di #Santiago2025 - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, il programma completo: gli azzurri in gara e dove vederli in TV - Da oggi mercoledì 22 ottobre fino a domenica 26 si svolgono in Cile i Mondiali di ciclismo su Pista. fanpage.it scrive
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: tempone delle azzurre! Si attende la risposta di Germania e Gran Bretagna - 03: Si allarga sensibilmente la forbice tra le azzurre e le canadesi a metà gara: 4"378 17. Si legge su oasport.it
Ciclismo su pista, Mondiali 2025: tutto facile per Lorena Wiebes nello scratch, lontana dal podio Fidanza - Prime medaglie assegnate ai Mondiali di ciclismo su pista scattati oggi a Santiago in Cile. oasport.it scrive