Ciclismo su pista Mondiali 2025 | Miriam Vece eliminata agli ottavi nella sprint Moro fuori ai ripescaggi del keirin

23 ott 2025

Iniziata la seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista in quel di Santiago, in Cile. Nel Velodromo sudamericano in scena in questo pomeriggio le  qualifiche  hanno visto in scena due prove della velocità. Nella sprint femminile torneo che si è spinto fino agli ottavi di finale. Miriam Vece è stata brava a chiudere in undicesima posizione il turno iniziale, poi eccellente nel battere l’australiana McCaig nei sedicesimi, mentre poi si è fermata, davvero per pochissimo, contro la russa Burlakova. Tra gli uomini invece spazio al keirin. Stefano Moro non è riuscito a superare il turno iniziale e poi ha chiuso ultimo nel suo ripescaggio, venendo eliminato definitivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

