Ciclismo su pista | l’Italia dell’inseguimento a squadre femminile vola in finale ai Mondiali
Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista 2025. Non è ancora stata conquistata, ma è già ufficiale: le azzurre dell’ inseguimento a squadre femminile infatti sono in finale. L’epilogo era quasi scontato visto il primo turno di ieri, nel penultimo atto le azzurre si sono imposte, anche piuttosto nettamente, sull’ Australia con il tempo di 4:11.101 battendo di oltre sette secondi le rivali. Tutto facile per Federica Venturelli, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, che è andata a sostituire Martina Alzini in questa semifinale. Sarà un impegno difficilissimo: clamorosa infatti la seconda semifinale che ha visto la Germania battere la Gran Bretagna con il tempo di 4:09. 🔗 Leggi su Oasport.it
