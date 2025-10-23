Ciclismo su pista | i Paesi Bassi si prendono tutto tre ori in tre gare nella prima giornata
Non solo lo scratch al femminile nella prima giornata di finali ai Mondiali di ciclismo su pista in terra cilena. Nel Velodromo di Santiago prime medaglie assegnate nella velocità con le due team sprint. Tra gli uomini non può che essere dominio dei Paesi Bassi: 41.691 il tempo per battere la Gran Bretagna nell’ultimo atto; si decide per pochissimo il bronzo, con l’Australia che supera la Francia. Da sottolineare la buona performance della squadra azzurra che, nel primo turno contro l’imbattibile Olanda, se la gioca per un tratto alla pari e firma il nuovo primato nazionale in 42.847 grazie a Mattia Predomo, Matteo Bianchi e Stefano Minuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani iniziano i Mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago del Cile. E qui c'è quello che è necessario sapere sulla cinque giorni iridata - X Vai su X
La stagione su strada si è appena conclusa, ma il grande ciclismo prosegue con i Mondiali su Pista di #Santiago2025 - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo su pista: i Paesi Bassi si prendono tutto, tre ori in tre gare nella prima giornata - Non solo lo scratch al femminile nella prima giornata di finali ai Mondiali di ciclismo su pista in terra cilena. Riporta oasport.it
Ciclismo su pista, cresce l’Italia nella velocità a squadre: azzurri alla seconda fase ai Mondiali col primato nazionale - Dopo le qualifiche dell'inseguimento a squadre, la prima giornata dei Mondiali 2025 di ciclismo su pista è proseguita con il turno preliminare delle Team ... Da oasport.it
Mondiali di ciclismo su pista: il programma dal 22 al 26/10, diretta su Rai e Eurosport - I Mondiali di ciclismo su pista godranno comunque di lunghe dirette sia della Rai che di Eurosport, con la possibilità anche di seguire le gare in streaming on demand negli orari più congeniali per ... Si legge su it.blastingnews.com