Roma, 23 ottobre 2025 – Sempre due ruote sono, ma nel frattempo cambia il mondo: lo sa bene Aleix Espargarò, che nel suo primo anno speso a metà tra ciclista e motociclista ha sperimentato tutte le difficoltà di un settore nuovo, al quale affiancare le consuete fatiche dei motori. Le dichiarazioni di Espargarò. Intercettato dai microfoni di Marca, lo spagnolo ha tracciato un bilancio di questo suo 2025 così particolare vissuto tra le fila della Lidl-Trek e non solo per ragioni di marketing, come era ipotizzabile all'inizio. "Sono molto contento, la verità è che mi è piaciuto molto il progetto con Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il bilancio di Espargarò: “Esperienza più complicata del previsto”