Ciclismo il bilancio di Espargarò | Esperienza più complicata del previsto

Sport.quotidiano.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 ottobre 2025 – Sempre due ruote sono, ma nel frattempo cambia il mondo: lo sa bene Aleix Espargarò, che nel suo primo anno speso a metà tra ciclista e motociclista ha sperimentato tutte le difficoltà di un settore nuovo, al quale affiancare le consuete fatiche dei motori. Le dichiarazioni di Espargarò. Intercettato dai microfoni di Marca, lo spagnolo ha tracciato un bilancio di questo suo 2025 così particolare vissuto tra le fila della Lidl-Trek e non solo per ragioni di marketing, come era ipotizzabile all'inizio. "Sono molto contento, la verità è che mi è piaciuto molto il progetto con Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo il bilancio di espargar242 esperienza pi249 complicata del previsto

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il bilancio di Espargarò: “Esperienza più complicata del previsto”

Contenuti che potrebbero interessarti

ciclismo bilancio espargar242 esperienzaCiclismo, il bilancio di Espargarò: “Esperienza più complicata del previsto” - Nonostante le fatiche e qualche infortunio di troppo, il pilota spagnolo resterà alla Lidl- Riporta sport.quotidiano.net

Mondiali ciclismo: Dagnoni, "bilancio positivo per l'Italia" - "Chiudiamo questo Mondiale con il sesto posto di Giulio Ciccone, che ha fatto il massimo in una corsa durissima. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Bilancio Espargar242 Esperienza