Ciclismo il bilancio di Espargarò | Esperienza più complicata del previsto
Roma, 23 ottobre 2025 – Sempre due ruote sono, ma nel frattempo cambia il mondo: lo sa bene Aleix Espargarò, che nel suo primo anno speso a metà tra ciclista e motociclista ha sperimentato tutte le difficoltà di un settore nuovo, al quale affiancare le consuete fatiche dei motori. Le dichiarazioni di Espargarò. Intercettato dai microfoni di Marca, lo spagnolo ha tracciato un bilancio di questo suo 2025 così particolare vissuto tra le fila della Lidl-Trek e non solo per ragioni di marketing, come era ipotizzabile all'inizio. "Sono molto contento, la verità è che mi è piaciuto molto il progetto con Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
FAS Airport Services Guerciotti Premac, il bilancio delle gare disputate sui prati di Osoppo: https://pedalerosa.it/2025/10/fas-airport-services-guerciotti-premac-il-bilancio-di-osoppo-ud/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclocross) - X Vai su X
OA Sport. . Una stagione di ciclismo destinata a entrare nella storia, segnata dal dominio assoluto di Tadej Pogacar e della sua squadra. Nell’intervista esclusiva a Bike Today, il giornalista e scrittore Beppe Conti analizza i temi più caldi: il bilancio dell’anno ci - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, il bilancio di Espargarò: “Esperienza più complicata del previsto” - Nonostante le fatiche e qualche infortunio di troppo, il pilota spagnolo resterà alla Lidl- Riporta sport.quotidiano.net
Mondiali ciclismo: Dagnoni, "bilancio positivo per l'Italia" - "Chiudiamo questo Mondiale con il sesto posto di Giulio Ciccone, che ha fatto il massimo in una corsa durissima. Scrive ansa.it