CIAR – Il Trofeo Lancia Expert va a Mauro Porzia

Per il pilota torinese, il successo all’interno trofeo monomarca organizzato da Lancia Corse. Un risultato raggiunto con Arianna Genaro alle note e la Lancia Ypsilon Rally4 con i colori di ScaccoMatto Racing. Mauro Porzia ed Arianna Genaro sono i vincitori del Trofeo Lancia Expert. Una stagione ad alto profilo per i portacolori ALMA Racing, che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Rallye Sanremo chiude il Ciar 2025 e il Trofeo Lancia. Titolo assoluto Ciar a Basso e Pisani vince il Due ruote Motrici #ANSAmotori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il Rallye Sanremo chiude il Ciar 2025 e il Trofeo Lancia. Titolo assoluto Ciar a Basso e Pisani vince il Due ruote Motrici $ANSAmotori $ANSA - X Vai su X

Rally. Lancia. Il Trofeo del presupposto - Un successo travolgente, che cambia molte carte in tavola e “rischia” di far un gran bene al mondo dei Rally. Come scrive automoto.it

Il Rallye Sanremo chiude il Ciar 2025 e il Trofeo Lancia - Nella città di Sanremo si è respirata tanta adrenalina il weekend appena terminato, in occasione dell'ultimo appuntamento del Trofeo Lancia e del Campionato Italiano Assoluto Rally. Scrive ansa.it

Lancia sbarca nel WRC2: appuntamento al 2026 - Il debutto mondiale di Lancia è fissato per il Rally di Monte Carlo in programma dal 22 al 25 gennaio del prossimo anno ... Secondo formulapassion.it