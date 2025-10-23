Ciak a Fiumicino in corso le riprese di Noi un po’ meglio
Fiumicino, 23 ottobre 2025 – Fiumicino torna ad essere set per il nuovo film di Daniele Luchetti “ Noi un po’ meglio ” con protagonisti Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. Grazie alla collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino la sede comunale di via Portuense è stata di nuova la location ideale dove, in questo caso, ambientare le scene di una moderna Asl e consultorio familiare. Il Comune era già stato lo scorso maggio utilizzato come location per la nuova serie tv della Rai “La Buona Stella”. Il Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, ha fornito assistenza tecnica, logistica ed organizzativa alla produzione Lucky Red ed a tutta la troupe con la quale si è lavorato per la ricerca delle location migliori dove ambientare alcune delle scene più emblematiche del film. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
