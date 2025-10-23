Priorità alle Olimpiadi, a ogni costo. Perfino a discapito del diritto di poter andare in ferie. L’arrivo dei Giochi invernali Milano-Cortina ha innescato un braccio di ferro tra Trenord e il sindacato Orsa Ferrovie dopo che l’azienda – denunciano i rappresentanti dei lavoratori – ha comunicato il blocco della richiesta di ferie per tutto il personale durante il prossimo mese di febbraio. Una palese violazione, denuncia il segretario regionale Luca Beccalli, dell’ accordo sottoscritto tra Trenord, società partecipata da Regione Lombardia, e organizzazioni sindacali per quanto riguarda il personale mobile, in sostanza per macchinisti e controllori: “A nostro avviso stanno anche violando il contratto nazionale e il contratto aziendale per tutti gli altri lavoratori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono le Olimpiadi Milano-Cortina”: Trenord blocca le ferie dei dipendenti. Il sindacato: violati gli accordi aziendali