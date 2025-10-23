chris hemsworth organizza una rapina di gioielli con halle berry nel trailer di crime 101

L'interprete del Thor dei Marvel Studios è il protagonista insieme anche a Mark Ruffalo, Barry Keoghan e Halle Berry di questo nuovo heist-movie targato Sony e in arrivo al cinema il prossimo febbraio Amazon MGM Studios ha diffuso in streaming il primo trailer di Crime 101 - La strada del crimine, thriller con Chris Hemsworth e Halle Berry. Il film arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026. Ambientato a Los Angeles, il film racconta la storia di uno sfuggente ladro di gioielli (Hemsworth) che pianifica rapine ad alto rischio lungo l'autostrada 101. Mentre si prepara per il suo ultimo colpo, incrocia la strada di un'agente assicurativa (Berry), costringendo i due a collaborare e lavorare insieme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

