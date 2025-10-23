Chocoland torna a Napoli, in piazza Municipio, con un’edizione speciale dedicata ad Halloween. Un’edizione speciale di Chocoland dedicata ad Halloween, quella in programma dal 29 ottobre al 2 novembre, a Napoli, in piazza Municipio. Protagoniste saranno le creazioni di maestri cioccolatieri e pasticcieri provenienti da ogni regione d’Italia e non solo. Oltre a specialità come . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Chocoland, a Napoli un’edizione dedicata ad Halloween