Choc in Italia accoltellata dal vicino di casa | il motivo è allucinante

Un episodio di violenza inaudita si è verificato a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata dal vicino di casa, un uomo di 40 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe esplosa per alcune gocce d’acqua provenienti dal balcone della vittima, che stava lavando e spazzando. L’uomo, infastidito, avrebbe chiuso la valvola del contatore dell’acqua situato in uno sgabuzzino condominiale, costringendo la vicina a scendere per riaprirla. È lì che l’avrebbe aggredita con un coltello da cucina, colpendola al torace. Uno dei fendenti ha raggiunto lo sterno, fermandosi a pochi centimetri dal cuore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

