Choc a Fano trovato morto nudo in una pozza di sangue nel parcheggio del Foro Boario Cosa sappiamo

FANO - L'hanno trovato senza vita, in una pozza di sangue, completamente nudo sul piazzale del Foro Boario: choc in tarda mattinata a Fano. Italiano, 66 anni, ecco dove. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc a Fano, trovato morto nudo in una pozza di sangue nel parcheggio del Foro Boario. Cosa sappiamo

