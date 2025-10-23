Chivu Inter stabilito un record storico in Champions League | il dato incredibile

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Quella contro l’ Union Saint-Gilloise è stata una vittoria fondamentale per il cammino europeo dell’ Inter, che ha trionfato per 4-0, consolidando la sua leadership nel gruppo di Champions League. Non solo un risultato importante per la classifica, ma anche una grande occasione per Cristian Chivu, che ha fatto entrare la sua squadra nella storia del club. Con questa vittoria, l’allenatore romeno diventa il primo tecnico dell’ Inter a iniziare una campagna di Champions League con tre vittorie consecutive senza subire alcun gol, un traguardo che non era mai stato raggiunto prima. 🔗 Leggi su Internews24.com

