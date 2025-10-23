Chivu Inter sette vittorie e fiducia ritrovata | la cura del tecnico funziona davvero?

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico della società meneghina ottiene il settimo successo consecutivo! Periodo gigantesco per i nerazzurri guidati dall’ex Parma. L’ Inter continua a viaggiare a vele spiegate, trascinata dai suoi leader e da un allenatore che ha saputo trovare l’alchimia giusta. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League, la squadra di Cristian Chivu sembra avere finalmente trovato equilibrio, mentalità e continuità. Come riporta Il Giornale, nelle ultime sette gare i nerazzurri hanno segnato 18 gol e subito appena 2 reti, entrambe ininfluenti (contro Sassuolo e Cremonese ). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, sette vittorie e fiducia ritrovata: la cura del tecnico funziona davvero?

Contenuti che potrebbero interessarti

?Valentino Rossi tra MotoGp e Inter: "Bagnaia tornerà a vincere, Chivu lavoro egregio" - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, #Capello a #Chivu: "Stai facendo la stessa strada che ho fatto io al Milan" #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X

Inter restaurata dalla cura Chivu: c’è un dato curioso. Al tecnico può tornare utile ricordare… - L'Inter viaggia a vele spiegate trascinata dai suoi leader e da Cristian Chivu che è stato capace di trovare l'alchimia giusta ... Si legge su msn.com

Chivu ha fatto una restaurazione silenziosa dell’Inter, aspettando che tutti metabolizzassero le sue idee (Il Giornale) - Sabato alle 18 il Napoli ospiterà l'Inter, che nelle ultime sette gare ha subito due reti. Come scrive ilnapolista.it

Union SG-Inter, Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO - Poker in Belgio e settima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Chivu, che ha analizzato il momento a Sky: "L'Inter doveva mettersi alle spalle il finale della scorsa stagione, ... Segnala sport.sky.it