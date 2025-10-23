Chivu Inter così ha rialzato il muro | il segreto della difesa ritrovata

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è tornata a costruire la sua difesa su basi solide, come dimostra la serie impressionante di risultati ottenuti recentemente. Dopo la pesante goleada subita contro la Juventus più di un mese fa, i nerazzurri hanno svegliato l’orgoglio e la determinazione sotto la guida di Cristian Chivu. Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, i quattro schiaffi inflitti dalla Vecchia Signora hanno avuto un effetto scatenante, risvegliando la squadra e l’allenatore, che hanno promesso: «Mai più una goleada così ». 🔗 Leggi su Internews24.com

