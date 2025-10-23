Chivu Inter così ha rialzato il muro | il segreto della difesa ritrovata
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è tornata a costruire la sua difesa su basi solide, come dimostra la serie impressionante di risultati ottenuti recentemente. Dopo la pesante goleada subita contro la Juventus più di un mese fa, i nerazzurri hanno svegliato l’orgoglio e la determinazione sotto la guida di Cristian Chivu. Come ha riportato La Gazzetta dello Sport, i quattro schiaffi inflitti dalla Vecchia Signora hanno avuto un effetto scatenante, risvegliando la squadra e l’allenatore, che hanno promesso: «Mai più una goleada così ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
?Valentino Rossi tra MotoGp e Inter: "Bagnaia tornerà a vincere, Chivu lavoro egregio" - facebook.com Vai su Facebook
#UnionSGInter, #Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Inter, Chivu ha già scelto la coppia d'attacco per il Napoli: la sua decisione - Dopo la vittoria europea di Bruxelles, Cristian Chivu guarda già alla prossima tappa del tour de force nerazzurro: la sfida di sabato a Napoli. Secondo tuttonapoli.net
Inter Napoli, Chivu ha già scelto l’assetto per il big match di campionato? Le ultime uscite portano ad una certezza in attacco! I dettagli - Inter Napoli, Chivu ha già scelto l’assetto offensivo per il big match? Segnala calcionews24.com
Collovati: "Inter, Chivu ha trovato la quadra. Con il lancio di Esposito ha percepito un messaggio" - "Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Scrive msn.com