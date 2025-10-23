Chivu Inter con Akanji il tecnico rumeno ha alzato il muro | difesa ritrovata e nuovo leader

Inter News 24 Chivu Inter, con Akanji e Bastoni il pacchetto difensivo è al sicuro! Le ultime sulla retroguardia dei nerazzurri. L’ Inter vola in Champions League e, dopo il 4-0 all’Union Saint-Gilloise, la notizia più importante non è solo la brillantezza offensiva, ma la ritrovata solidità difensiva. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu è riuscito a sistemare la retroguardia nerazzurra, trasformando quello che fino a poche settimane fa era un punto debole in un’autentica fortezza. La squadra produce tanto in avanti – con 27 gol segnati finora – ma soprattutto concede pochissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

