Chivu Inter con Akanji il tecnico rumeno ha alzato il muro | difesa ritrovata e nuovo leader
Inter News 24 Chivu Inter, con Akanji e Bastoni il pacchetto difensivo è al sicuro! Le ultime sulla retroguardia dei nerazzurri. L’ Inter vola in Champions League e, dopo il 4-0 all’Union Saint-Gilloise, la notizia più importante non è solo la brillantezza offensiva, ma la ritrovata solidità difensiva. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu è riuscito a sistemare la retroguardia nerazzurra, trasformando quello che fino a poche settimane fa era un punto debole in un’autentica fortezza. La squadra produce tanto in avanti – con 27 gol segnati finora – ma soprattutto concede pochissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
?Valentino Rossi tra MotoGp e Inter: "Bagnaia tornerà a vincere, Chivu lavoro egregio" - facebook.com Vai su Facebook
Il bellissimo discorso alla squadra di Chivu al termine di Union SG-Inter - X Vai su X
Acerbi e Mkhitaryan: Chivu ha l'elisir della giovinezza per i senatori Inter - Il piano dell'allenatore per non pensionare in anticipo i due giocatori ma farli rendere al meglio per aiutare la squadra nerazzurra ... Da tuttosport.com
Inter, decisione presa per l’attacco: Sky rivela le scelte di Chivu - L'Inter si prepara per affrontare l’Union SG in Champions con diversi dubbi di formazione: svelate le mosse del tecnico per l'attacco. Segnala spaziointer.it
Rivoluzione Inter, quanti cambi per Chivu: tutte le esclusioni per la Champions - L’Inter di Cristian Chivu prepara una formazione rinnovata con tante novità: un big importantissimo dovrebbe essere escluso. Scrive spaziointer.it