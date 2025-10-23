Chivu ha fatto una restaurazione silenziosa dell’Inter aspettando che tutti metabolizzassero le sue idee Il Giornale

Sabato alle 18 il Napoli ospiterà l’Inter, che nelle ultime sette gare tra campionato e Champions ha subito appena due reti. Il tecnico Cristian Chivu sta trovando pian piano la sua quadra, dopo aver preso in mano i nerazzurri con l’addio di Simone Inzaghi. L’Inter di Chivu ha subito appena due gol nelle ultime sette gare. Gianni Visnadi su Il Giornale scrive: “Dal 2022 in avanti, l’Inter non ha preso gol in 23 delle 39 partite giocate in Champions League e in un solo mese Cristian Chivu ha evidentemente già dato il suo piccolo grande contributo a questa statistica. Oltre all’Inter, quest’anno solo l’Arsenal non ha subìto gol nelle prime 3 serate di Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu ha fatto una restaurazione silenziosa dell’Inter, aspettando che tutti metabolizzassero le sue idee (Il Giornale)

Altre letture consigliate

Emergenza tra i pali per l’Inter! Raffaele Di Gennaro dovrà fermarsi a causa di un infortunio al polso e per Chivu si apre la sfida di trovare il sostituto. Il club nerazzurro guarda al vivaio, pronto a pescare tra i giovani portieri cresciuti nel progetto U23 e n - facebook.com Vai su Facebook

Libero: “Frecciata di Dimarco verso Inzaghi? Ingrato, ecco perché. E Chivu ha…” - X Vai su X

È un'Inter restaurata dalla cura Chivu: segna e non prende gol - E sabato l'incrocio verità con i partenopei ... Da msn.com

Capello a Chivu: "Stai facendo quello che ho fatto io quando sono arrivato al Milan" - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport rivolgendosi a Christian Chivu, attuale tecnico dell'Inter: "Sono contento per te. Lo riporta milannews.it

Effetto Chivu: le 5 mosse con cui il tecnico ha “shakerato” l’Inter. C’è un vecchio video… - Il tecnico nerazzurro è riuscito a rianimare un gruppo che dopo il finale della scorsa stagione aveva bisogno di una scossa ... Lo riporta msn.com