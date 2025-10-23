Chiuse le indagini per Vagnoli Fonte e Sabene le tre attiviste accusate di stalking

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono le tre attiviste femministe accusate di stalking con due denunce. Le indagini sono state chiuse: ora le tre ragazze avranno la possibilità di essere ascoltate o di presentare prove per difendersi, prima che la procura scelga se mandarle a processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

