Chiusa in camera dai ladri acrobati Sono entrati dal balcone

Pisa, 23 ottobre 2025 – “Mi ero appisolata, quando mi sono svegliata, ero chiusa dentro”. Lo avevamo raccontato sull’edizione di ieri. Ma adesso è lei stessa a ricostruire quanto accaduto nel quartiere Porta a Lucca in una strada secondaria di via Lucchese martedì pomeriggio. Risveglio un po’ traumatico per una giovane donna che ha trovato la porta di camera chiusa dall’esterno “con una mandata”, mi hanno detto i carabinieri. “Ero sola in casa, in quel momento non c’era mio marito e ho chiamato il 112, il numero unico di emergenza”. A quel punto, la telefonata è stata girata agli uomini dell’Arma (che avevano competenza su quel quartiere) ma anche i vigili del fuoco per permettere ai militari di entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusa in camera dai ladri acrobati. Sono entrati dal balcone

