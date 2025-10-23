Chiude per quattro ore il Casello Valdarno

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono previsti interventi di manutenzione straordinaria a seguito di un incidente. Per consentire le operazioni di ripristino, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 24 ottobre sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per i veicoli provenienti da Firenze. Autostrade per l'Italia consiglia, in alternativa, di utilizzare la stazione di Incisa Reggello, situata al km 319+900. La chiusura è limitata alla fascia oraria notturna per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Si raccomanda agli automobilisti di programmare per tempo gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

chiude per quattro ore il casello valdarno

© Lanazione.it - Chiude per quattro ore il Casello Valdarno

News recenti che potrebbero piacerti

chiude quattro ore caselloChiude per quattro ore il Casello Valdarno - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono previsti interventi di manutenzione straordinaria a seguito di un incidente. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiude Quattro Ore Casello