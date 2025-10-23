Chiude l’acqua alla vicina e l’accoltella | arrestato 40enne nel Napoletano

È stato arrestato l ‘uomo 40enne che a Terzigno – provincia di Napoli – ha accoltellato la vicina di casa per un banale litigio. La donna, 32enne, è ricoverata in ospedale, ma per sua fortuna il coltello non ha colpito alcun organo vitale e non è ritenuta in pericolo di vita. Tra i due i rapporti non erano mai andati bene, lui occupava l’appartamento al piano inferiore. Discutevano spesso per questioni condominiali: i panni stesi male, la musica ad alto volume, i tacchi che battono, l’auto parcheggiata nel posto sbagliato. L’ultima discussione riguardo la pulizia del terrazzino. Come hanno ricostruito i carabinieri, l’uomo infuriato ha afferrato un coltello in cucina e sarebbe sceso al piano terra dove si trovano i contatori dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

