Chirurgia mininvasiva al Policlinico Abano arriva il robot Da Vinci

Il Gruppo Ospedaliero Leonardo potenzia il settore della chirurgia robotica con l’acquisto di due sistemi da Vinci Single Port (SP) per un investimento complessivo parti a 6 milioni di euro. Le nuove acquisizioni sono destinate, rispettivamente, al Policlinico Abano di Abano Terme e alla Casa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

