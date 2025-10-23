Chirurgia mininvasiva al Policlinico Abano arriva il robot Da Vinci

Il Gruppo Ospedaliero Leonardo potenzia il settore della chirurgia robotica con l’acquisto di due sistemi da Vinci Single Port (SP) per un investimento complessivo parti a 6 milioni di euro. Le nuove acquisizioni sono destinate, rispettivamente, al Policlinico Abano di Abano Terme e alla Casa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

chirurgia mininvasiva policlinico abanoChirurgia robotica. Al Policlinico Abano e a Villa Igea il Da Vinci Single Port. Per il gruppo ospedaliero leonardo un investimento da 6 milioni di euro - Le due piattaforme robotiche saranno utilizzate dapprima in Urologia e successivamente l’impiego sarà esteso alla Ginecologia e alla Chirurgia Generale. Come scrive quotidianosanita.it

IL POLICLINICO ABANO SEDE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA, GINECOLOGIA E CHIRURGIA UNICAMILLUS - ABANO TERME – Il Policlinico Abano diventa sede delle Scuole di Specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale dell’UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and ... Come scrive abruzzoweb.it

Il Policlinico Abano diventa sede di tre Scuole di Specializzazione universitarie - Il Policlinico Abano diventa sede delle Scuole di Specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale dell’UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical ... Da padovaoggi.it

