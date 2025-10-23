Chieti ancora nessun nuovo cimitero a Scalo | Colantonio Lega attacca Comune e assessore Giannini
Ancora al centro delle polemiche il mancato avvio del nuovo cimitero comunale di Chieti Scalo, previsto in località Strada Ombrosa. A sollevare il caso è il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Mario Colantonio, che lamenta l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
