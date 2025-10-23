Chiede soldi al titolare di una pizzeria poi dà fuoco al locale | un arresto a Battipaglia

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Battipaglia, nella provincia di Salerno, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e incendio doloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

