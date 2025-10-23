Chiede soldi al titolare di una pizzeria poi dà fuoco al locale | un arresto a Battipaglia
A Battipaglia, nella provincia di Salerno, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e incendio doloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chiede soldi al titolare di una pizzeria, poi dà fuoco al locale: un arresto a Battipaglia - A Battipaglia, nella provincia di Salerno, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e incendio doloso ... Si legge su fanpage.it