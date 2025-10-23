Chicco a Milano l’evento In Viaggio Sicuri
(Adnkronos) – Promuovere la sicurezza dei più piccoli in auto come responsabilità collettiva e non solo familiare. Con questo obiettivo Chicco ha organizzato oggi a Milano l’evento istituzionale “ In Viaggio Sicuri: informare i grandi per proteggere i più piccoli”, ospitato presso l’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
SAVE THE DATE Special opening domenica 2 novembre per ospitare Christian "Chicco" Capiozzo, di passaggio a Milano, legato fin dall'infanzia con Gigi Cifarelli, grazie alla lunga collaborazione di Gigi con il padre, il grandissimo Giulio Capiozzo (batterista - facebook.com Vai su Facebook
Chicco, a Milano l’evento “In Viaggio Sicuri” - Chicco, a Milano l’evento “In Viaggio Sicuri”: istituzioni e stakeholder insieme per la sicurezza dei bambini in auto ... Segnala msn.com