Chiari si finge una ragazza per adescare adolescenti sul web | arrestato

Chiari (Brescia), 23 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Chiari hanno dato esecuzione a una misura cautelare, disposta dal gip di Brescia su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di gravi reati a sfondo sessuale. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'indagato avrebbe messo in atto un vero e proprio stratagemma online per adescare adolescenti: sfruttando falsi profili social riconducibili a una coetanea delle vittime, inviava messaggi seducenti e fotografie di giovani ragazze per carpire la fiducia dei minori e ottenere da loro materiale sessualmente esplicito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiari, si finge una ragazza per adescare adolescenti sul web: arrestato

