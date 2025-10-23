Chiara Celotto chi è Stella di Noi del Rione Sanità | età carriera Instagram fidanzato
L’attrice che interpreta Stella in Noi del Rione Sanità è Chiara Celotto. Stiamo parlando di uno dei personaggi della serie TV italiana, che va in onda su Rai 1, in prima serata, dal 23 ottobre 2025. La trama si basa sulla vita di Don Antonio Loffredo, di cui parla l’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa bellissima e talentuosa attrice. Chi è Chiara Celotto: età, origini, Instagram, fidanzato. Leggi anche: Chi è Engin Akyürek di Io sono Farah: età, fidanzata, Instagram, film e serie. Chiara è un’attrice italiana, che è nata a Napoli l’11 maggio del 1997. Dunque, nel 2025 compie 28 anni. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Contenuti che potrebbero interessarti
"Noi del Rione Sanità" di Luca Miniero con Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Maurizio Aiello, Fabio Troiano, Ludovica Nasti, Rocco Guarino, Federico Cautiero, Caterina - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Celotto e La casa degli sguardi: "Oggi anche l'amore fa paura. Il cinema? Influenzato dai follower" - Nel debutto di Zingaretti interpreta Paola, in qualche modo legame emotivo del protagonista, Marco, interpretato da Gianmarco Franchini, asfissiato da un dolore incommensurabile. Scrive movieplayer.it