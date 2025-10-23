Chiara Appendino rilancia la sfida a Conte | Le Regionali sono state un flop per il M5S non diamo retta a Bettini e Renzi
Ancora mal di pancia all’interno del Movimento cinque stelle, dopo delle dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino, in polemica con Giuseppe Conte. Archiviati il consiglio nazionale e l’assemblea dei parlamentari, in cui si è consumato lo scontro interno del movimento aperto dall’ex Sindaco di Torino, alla luce di quello che lei stessa ha definito un “flop nelle regionali” la deputata pentastellata dalle pagine del Fatto Quotidiano non getta acqua sul fuoco ma rilancia e attacca anche le nuove suggestioni centriste di larga parte del Pd, sul futuro assetto del campo largo: “La mia preoccupazione è che il Movimento sia riconoscibile e coerente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
L’ex sindaca che ha aperto il vaso di Pandora non lo nasconde: “Al Movimento serve un cambio di rotta”. Rifarebbe tutto, Chiara Appendino. Ridirebbe nell’assemblea dei parlamentari dei Cinque Stelle che il M5S sta smarrendo la sua identità e che non parla - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Appendino: “Basta normalizzarci, serve un M5S diverso o rivincerà Giorgia Meloni”. L'intervista di @lucadecarolis - X Vai su X
Se Roberto Fico perde in Campania Chiara Appendino prende il posto di Conte? - Roberto Fico, che fino a qualche giorno fa tutti davano per vincitore scontato della prossima contesa elettorale, improvvisamente si trova in una sfida serrata contro il centrodestra: le ultime ... Secondo tag24.it
Processo a Chiara Appendino: "Esaurita la spinta". Taverna: "In un altro partito saresti già stata cacciata" - Riunione di 7 ore, l'annuncio che verrà intavolata un'indagine interna per capire chi ha passato la notizia delle sue dimissioni. Da ilfoglio.it
Dimissioni, la giustificazione di Chiara Appendino riguarda anche il Pd: “Senza radicalità non c’è cambiamento” - Con un lungo post sui social, l’ex sindaca Chiara Appendino spiega le ragioni delle proprie dimissioni da vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, annunciate ieri, 18 ottobre. Riporta torinotoday.it