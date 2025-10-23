Chiara Appendino rilancia la sfida a Conte | Le Regionali sono state un flop per il M5S non diamo retta a Bettini e Renzi

Ancora mal di pancia all’interno del Movimento cinque stelle, dopo delle dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino, in polemica con Giuseppe Conte. Archiviati il consiglio nazionale e l’assemblea dei parlamentari, in cui si è consumato lo scontro interno del movimento aperto dall’ex Sindaco di Torino, alla luce di quello che lei stessa ha definito un “flop nelle regionali” la deputata pentastellata dalle pagine del Fatto Quotidiano non getta acqua sul fuoco ma rilancia e attacca anche le nuove suggestioni centriste di larga parte del Pd, sul futuro assetto del campo largo: “La mia preoccupazione è che il Movimento sia riconoscibile e coerente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

